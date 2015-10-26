Необходимо убрать ограничение по количеству символов на сайте

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок136 просмотров
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Необходимо убрать ограничение по количеству символов в разделе товар - ключевые слова ( максимальное количество символов 255, надо больше )

8 лет назад
energia-yug
Ольга 
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад