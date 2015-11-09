Исправление ошибок, дописание админки в yii 1.1.16

Веб-программированиеЗавершен2 заявки162 просмотра
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Требуется программист, который сможет доделать и исправить ошибки в админки. Работа срочная, отведено 10 дней для правок! Требуется опытный программист. Задач много.

Также возможна небольшая вертстка ( на bootstrap3).

Стоимость договорная, но адекватная.

8 лет назад
kotyara13
Катя 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
web-start
Краснов 
41 годРумыния
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
$60
3 дня
Пропал, но честно сказал, что ему надо будет отлучится. но к сожалению, так и не появился. Оценить работу не могу.
Катя отличный заказчик, рекомендую!