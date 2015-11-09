Исправление ошибок, дописание админки в yii 1.1.16

Доработка модуля TecDoc Только для тех , кто работал с модулем Детали в приват
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется программист, который сможет доделать и исправить ошибки в админки. Работа срочная, отведено 10 дней для правок! Требуется опытный программист. Задач много.
Также возможна небольшая вертстка ( на bootstrap3).
Стоимость договорная, но адекватная.
Выбранный исполнитель
8 лет назад
$60
3 дня
Пропал, но честно сказал, что ему надо будет отлучится. но к сожалению, так и не появился. Оценить работу не могу.
Катя отличный заказчик, рекомендую!
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