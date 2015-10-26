Выпарсить номера телефонов с авито

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок140 просмотров
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Здравствуйте. Нужно выпарсить телефонные номера людей, которые дают объявления на авито в определенной категории.

8 лет назад
MakarovDR
Дмитрий 
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад