Задание для программиста - сервис определения движка сайта

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки149 просмотров
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Задача. Нам необходимо установить на наш сайт сервис определения движка сайта.

Такой сервис есть на сайте https://2ip.ru/cms/. Необходимо найти/настроить/написать данный сервис для нашего сайта.

Оплатим на Яндекс Деньги.

8 лет назад
AndreyMy
Андрей 
41 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад