Задание для программиста - сервис определения движка сайта

Добрый день! Необходимо создать сайт для студии веб-дизайна. Ранее сайт был на джумле, недавно взломали. Хотелось бы более надежный движок, суперэксклюзивного дизайна не нужно. Можно взять шаблон и привести его к виду, как, например, [url=http://yaponochka.com/]http://yaponochka.com/[/url] (по ...