Расчет з\с сотрудников

Требуется внести ряд изменений в проект написанный на Laravel. Со студиями не работаю. Требования: - Опыт работа с пхп от 3-х лет - jquery, ajax, bootstrap, angular - в портфолио должны быть проекты на Laravel ...
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Добрый день!
Я руководитель малого офиса и мне требуется оптимизация расчета сдельной\окладной з.п сотрудников.
как это я делал раньше смотрите файл с приставкой _OLD. Муторно, допускал ошибки и т.д.
Что пытался сделать. Создал гугл форму, куда тестово вбивал работы с прочими условиями https://docs.google.com/forms/d/1KvpbgqlxKyOnm6FNidrlPsRJvSXXISfzlfyAh0KO6No/edit?usp=sharing после вводимые данные заносилось автоматически в итоговоую эксель табличку, но составить формулы и условия я не смог. (файл с отчетами во вложении)
к примеру оплата за подключение =600р, за протяжку=400руб, заведение=200руб, настройка Роутера, приставки=250руб, сетевая карта +150руб, повышение тарифов =150руб.
пример. Чернышов и Зилотин сделали подключение, настроили роутер и подняли тариф
600\2+250\2+150\2=1000р т.е каждому по 500руб.
Бывают не нормированные расчеты. т.е к занесенной заявке я могу доначислить или вычесть сумму при итоговом расчете
Все расчеты должны быть прозрачны для сотрудников,т.е итоговый файл нужно делать публичным с возможностью добавления комментариев,но не изменения итоговых сумм.
Так же хотелось бы прикрутить окладников и возможность расчета отпускных и выходов на работу по графику и сверхурочные.
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