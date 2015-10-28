Расчет з\с сотрудников

Добрый день!

Я руководитель малого офиса и мне требуется оптимизация расчета сдельной\окладной з.п сотрудников.

как это я делал раньше смотрите файл с приставкой _OLD. Муторно, допускал ошибки и т.д.

Что пытался сделать. Создал гугл форму, куда тестово вбивал работы с прочими условиями https://docs.google.com/forms/d/1KvpbgqlxKyOnm6FNidrlPsRJvSXXISfzlfyAh0KO6No/edit?usp=sharing после вводимые данные заносилось автоматически в итоговоую эксель табличку, но составить формулы и условия я не смог. (файл с отчетами во вложении)

к примеру оплата за подключение =600р, за протяжку=400руб, заведение=200руб, настройка Роутера, приставки=250руб, сетевая карта +150руб, повышение тарифов =150руб.

пример. Чернышов и Зилотин сделали подключение, настроили роутер и подняли тариф

600\2+250\2+150\2=1000р т.е каждому по 500руб.

Бывают не нормированные расчеты. т.е к занесенной заявке я могу доначислить или вычесть сумму при итоговом расчете

Все расчеты должны быть прозрачны для сотрудников,т.е итоговый файл нужно делать публичным с возможностью добавления комментариев,но не изменения итоговых сумм.

Так же хотелось бы прикрутить окладников и возможность расчета отпускных и выходов на работу по графику и сверхурочные.