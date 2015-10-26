Написать скрипт расчета перевода текста по примеру

Задача: создать скрипт быстрого просчёта и оформления заказа на перевод текста.

Данный скрипт реализован на сайте http://simwell.ru/

Механика:

1) Клиент прикрепляет .doc файл;

2) Происходит подсчет количества знаков без пробелов в документе;

3) Количество знаков отдаётся в формулу расчета стоимости перевода с указанных языков;

4) Клиенту выдаётся стоимость работы с тарифными вариантам;

5) Клиент выбирает тариф, заполняет контактную информацию в форме и отправляет заказ;

6) Заказ приходит на почту менеджера со всей информацией о заказе + .doc файл в приложении.

Желательно, чтобы исполнитель был знаком с WordPress, так как ставиться он будет именно на WP.

Выдирать данный скрипт с сайта simwell.ru не нужно(!!!), ибо он работает через какой-то сервер, а нужно реализовать работу скрипта внутри сайта (сайт размещен будет на обычном хостинге).

Пожалуйста пишите способ реализации данной работы, цену и срок исполнения в ваших заявках по заказу. Спасибо!