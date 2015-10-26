Доработка модуля Opencart

Требуется внести ряд изменений в проект написанный на Laravel. Со студиями не работаю. Требования: - Опыт работа с пхп от 3-х лет - jquery, ajax, bootstrap, angular - в портфолио должны быть проекты на Laravel ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Установлен модуль "Зависимые опции" https://opencartforu...elated-options/
Необходимо осуществить доработку, чтобы модуль был совместим (работал) с типом
опций options_with_quantity_v1.0.15, на данный момент, когда ставишь
зависимой этот тип опций в админке, в карточке товара на сайте она не
выводится . Если делаешь опцию не зависимой - все ок.
Необходимо реализовать функционал связки опции с наличием. Пример - есть товар мяч, и опция цвет с 3-мя значениями - синий, желтый, красный. При выборе синего - наличие в карточке товара должно быть "на складе", при выборе двух других наличие должно меняться на под заказ", "2-3 дня" и т.д.
Установка значений наличия опций в модуле "Зависимые опции" должна выставляться как в карточке товара выставляются значения поля "Отсутствие на складе: "То есть для каждой опции должны быть доступны
значения, что и значения в поле "Отсутствие на складе:" основного товара.
Доработка модуля не должна влиять на функционал каких-либо других модулей. Все изменения должны быть с комментариями в изменяемых файлах. Список затронутых файлов, должен быть предоставлен в конце задания.
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