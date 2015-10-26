Создание формы для сайта

Имеется сайт на Wordpress или другой CMS, тематика — квест комнаты. В конце описания каждой комнаты должна быть форма заказа с выбором времени и даты. Необходимо менять время, 11–30 по 12–30, 13–00 по 14–00 и т.д Пример:http://phobia.ru/55/. Что бы старой информации на сайте, не было видно (вчера и дальше) нужно сделать такую форму как на примере. Человек должен видеть с сегодня и на 1-2 месяца в перед. Важно, сделать возможным менять отправку на разные почты с возможностью редактировать их в админке.

ТЗ для формы

1. Забронированные даты не отмечаются в календаре для пользователя, как занятые.

2. Прошедшие даты становятся неактивными.

3. Есть возможность для каждой комнаты выбирать один или несколько почтовых ящиков, куда будут приходить уведомления о заказе с возможность менять их в дальнейшем.

4. Наперед есть возможность брони не более чем два месяца.

5. После оформления брони, переход на страницу благодарности.

6. Письмо заказа должно ОБЯЗАТЕЛЬНО содержать:

-название комнаты

-дата/время

7. Поля формы такие же как и на сайте сейчас

8. Плагин бронирования не должен вызывать конфликтов в системе/движке сайта