PHP скрипт для определение запросов по которым перешли из ПС

Добрый день! Я руководитель малого офиса и мне требуется оптимизация расчета сдельной\окладной з.п сотрудников. как это я делал раньше смотрите файл с приставкой _OLD. Муторно, допускал ошибки и т.д. Что пытался сделать. Создал гугл форму, куда тестово вбивал ...