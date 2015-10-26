Написание обработчика формы

Веб-программированиеЗакрыт9 заявок149 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

ТЗ:Есть последовательный select, есть база данных, необходимо написать обработчик формы с выводом на отдельной странице.  Пример формы можно посмотреть на http://seolab.su/rubon.phpОцените срок и стоимость разработки.

8 лет назад
Richtig
36 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
  • Похожие заказы

  • Доработка модуля Opencart

    $33

    Установлен модуль "Зависимые опции" [url=https://opencartforum.com/files/file/1599-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8-related-options/]https://opencartforu...elated-options/[/url]   Необходимо осуществить доработку, чтобы модуль был совместим (работал) с типом опций options_with_quantity_v1.0.15, на данный момент, когда ставишь зависимой этот тип опций в админке, в карточке товара на сайте она не выводится . ...

    OpenCart
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрытнет даты

  • Парсер RSS + доработки

    Ищу програмиста для создания простого аналога yahoo pipes для работы c rss фидами. Больше информации в приложении. Готов дать дополнительные пояснения. Или жду предложений по срокам и цене.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Поправить форму заказа на сайте

    $8

    Здравствуйте! Есть интернет-магазин, созданный в обычном html-формате (не на движке). В магазине около 15 страниц с различными товарами. На каждой странице есть кнопка Купить, при нажатии на которую должно появляться всплывающее окно с формой заказа. В настоящий ...

    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Внести изменения в шапку и подвал сайта на Bitrix

    Добрый день. Нужно привести в соответствие подвал и шапку сайта ancom-support.ru с вложенными макетами. Пути в Битрикс к шапке, футеру и css, где вносить изменения, известны, нужно сделать соответствующие настройки стилей CSS.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • PHP скрипт для определение запросов по которым перешли из ПС

    Нужен скрипт для определение запросов по которым перешли из ПС Скрипт это должен быть класс, котором должен быть метод getInfo(). Он должен возвращать:  [list=1][*]Запрос (правильно разобранный, и корректной кодировке). [*]Уровень страницы выдачи с которой перешли (1,2,3...) [*]ПС [/list] Если это не переход из ...

    PHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разработка сайта-каталога на wordpress

    $70

    Доброго времени суток! Нужно разработать сайт-каталог на wordpress Ссылка на ТЗ и макеты - https://drive.google.com/folderview?id=0B8UyWCK3RJKNfmdHV3R2b2JnczROZjJmYkNiai10N0tkYVZrWnhQZ242ZDZCaURJckJMYUk&amp;usp=sharing Оплата без предоплаты, денежным переводом: " Золотая Корона", комиссию оплачиваем мы сами.  Бюджет: 70$ Сроки: 4 дня

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    8 лет назад

  • Динамический подсчет стоимости доставки virtuemart 2

    Здравствуйте.  Есть магазин на virtuemart 2, на странице корзини используеться one page checkout.  В форме адреса доставки на странице корзини есть поле Расстояние от МКАД (км), нужно сделать динамический подсчет стоимости доставки в зависимости от значения в ...

    Virtuemart
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад