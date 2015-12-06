Парсер RSS + доработки

Установлен модуль "Зависимые опции" [url=https://opencartforum.com/files/file/1599-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8-related-options/]https://opencartforu...elated-options/[/url] Необходимо осуществить доработку, чтобы модуль был совместим (работал) с типом опций options_with_quantity_v1.0.15, на данный момент, когда ставишь зависимой этот тип опций в админке, в карточке товара на сайте она не выводится . ...
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Ищу програмиста для создания простого аналога yahoo pipes для работы c rss фидами.
Больше информации в приложении. Готов дать дополнительные пояснения.
Или жду предложений по срокам и цене.
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