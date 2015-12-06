Парсер RSS + доработки

Веб-программированиеЗавершен3 заявки182 просмотра
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Ищу програмиста для создания простого аналога yahoo pipes для работы c rss фидами.

Больше информации в приложении. Готов дать дополнительные пояснения.

Или жду предложений по срокам и цене.

8 лет назад
paulhart
Пол 
42 годаЛатвия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
SmartDesign
38 летБеларусь
18 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$210
10 дней
Все сдано в срок и выполнено в лучшем виде
Ни с приемкой работы ни с оплатой проблем не возникло. Могу смело рекомендовать.
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