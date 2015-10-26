Доработать скрипт обработки xml файла

Здравствуйте! Есть интернет-магазин, созданный в обычном html-формате (не на движке). В магазине около 15 страниц с различными товарами. На каждой странице есть кнопка Купить, при нажатии на которую должно появляться всплывающее окно с формой заказа. В настоящий ...