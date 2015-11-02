Ищу програмиста для создания простого аналога yahoo pipes для работы c rss фидами. Больше информации в приложении. Готов дать дополнительные пояснения. Или жду предложений по срокам и цене.
Сделать рабочие формы отправки данных на сайте + метрика
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
1. Делаем верстку сайта: http://www.test-html-css.in.ua/websites/mramor-luxet/. На нём есть формы обратной связи. Они сверстаны, их надо сделать рабочими, а именно: плавное появление, затемнение (подробней по скайпу), отправка данных на почту.
Сайт будет крутиться в Яндекс.Директе. В объявлениях будут стоять UTM ссылки. Надо, чтобы на почту приходило письмо, которое будет содержать:
Имя: Имя
Телефон: +79898989898
Email: [email protected]
Компания: №компании
Ключевое слово: ключевое слово
Название формы: Форма с каталога
2. Установить Яндекс. Метрику и цели на формы обратной связи
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