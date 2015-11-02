Сделать рабочие формы отправки данных на сайте + метрика

Здравствуйте!

1. Делаем верстку сайта: http://www.test-html-css.in.ua/websites/mramor-luxet/. На нём есть формы обратной связи. Они сверстаны, их надо сделать рабочими, а именно: плавное появление, затемнение (подробней по скайпу), отправка данных на почту.

Сайт будет крутиться в Яндекс.Директе. В объявлениях будут стоять UTM ссылки. Надо, чтобы на почту приходило письмо, которое будет содержать:

Имя: Имя

Телефон: +79898989898

Email: [email protected]

Компания: №компании

Ключевое слово: ключевое слово

Название формы: Форма с каталога

2. Установить Яндекс. Метрику и цели на формы обратной связи