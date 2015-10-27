Доработка функционала сайта на базе PHP

Здравствуйте! 1. Делаем верстку сайта: http://www.test-html-css.in.ua/websites/mramor-luxet/. На нём есть формы обратной связи. Они сверстаны, их надо сделать рабочими, а именно: плавное появление, затемнение (подробней по скайпу), отправка данных на почту. Сайт будет крутиться в Яндекс.Директе. В объявлениях будут ...