Доработка функционала сайта на базе PHP

Ищу програмиста для создания простого аналога yahoo pipes для работы c rss фидами. Больше информации в приложении. Готов дать дополнительные пояснения. Или жду предложений по срокам и цене.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день,
Есть сайт один из разделов которого построен на движке question2answer.org (php). Нужно реализовать новый функционал (добавление купонов) согласно ТЗ и согласно сверстанным HTML файлам.
ТЗ - https://www.dropbox.com/s/nn8rijgv2tfjf5p/%D0%A2%D0%97%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%83.pdf?dl=0
Файлы верстки - https://www.dropbox.com/s/an8xx4v6lqej82a/files-for-tz-coding-V0.zip?dl=0
Прошу дать оценку выполнения данной работы в часах и деньгах.
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