Настроить пагинацию на Wordpress

Веб-программированиеЗавершен2 заявки109 просмотров
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Здравствуйте.

Вывод постов на главной странице сайта осуществляется с помощью $args = array( . Пагинация постов при этом работает некорректно. Необходимо это исправить.

WordPress
8 лет назад
Vettalki
Виталий 
30 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
IgorChernenko
31 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад
$5
1 день
Четко справился с поставленой задачей. Спасибо за работу!
Четко поставленная задача, мгновенный ответ в скайпе, оплата сразу после выполненной работы. Рекомендую!
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