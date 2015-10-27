Интернет магазин на Laravel

$2400
Веб-программированиеЗакрыт7 заявок411 просмотров
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ТЗ по хотелкам на bitbucket. проект достаточно крупный, макеты с личным кабинетом и всеми всплывающими окнами. Грубо говоря, полноценный ИМ.  Работаю только через СБР

ТЗ магазина для СБР с вашей стороны

Laravel
8 лет назад
purposeful1
50 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
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