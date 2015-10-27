Закрыть ссылки от гостей в IPB 3.4.5

Сайт omnifarma.kiev.ua. 1. В разделе новости все съезжает http://omnifarma.kiev.ua/category/novosti/ 2. При просмотре с айфона, когда переходишь на раздел "контакты" вылазит карта поверх всего и она не исчезает, когда переходишь на другие разделы сайта (скрин прилагаю) Надо подправить