Требуется наполнить сайт

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок350 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день! 

Требуется наполнить (наполнен демо-материалами, их надо поменять) текстом и графикой(скриншоты проектов, лого, картинки), сайт сделанный на wordpress. 

Разделы:

- Разработка 

- Digital

- Работы

- Клиенты

На русском, английском. Текстов очень не много. Объем не большой. 

Есть сайты, откуда надо взять информацию и обработать. 

Сроки очень оперативные. 

8 лет назад
afle
34 годаИзраиль
15 лет в сервисе
Был
23 дня назад
  • Похожие заказы

  • Личный кабинет с историей заказов на Wordpress

    - пользователь может регистрироваться: логин, пароль - далее он он может оформлять заявку (как в этой форме, сейчас она у меня сделана в гугл докс) - далее инфа попадает в общую базу (доступна только мне Админу) - и ...

    WordPress
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Личный кабинет с историей заказов на Wordpress

    - пользователь может регистрироваться: логин, пароль - далее он он может оформлять заявку (как в этой форме, сейчас она у меня сделана в гугл докс) - далее инфа попадает в общую базу (доступна только мне Админу) - и ...

    WordPress
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сортировка (поиск) изображений в общем каталоге изображений.

    Есть каталог (папка) файлов с картинками (выдернутые ранее из инета с нескольких ресурсов). Допустим раз в неделю повторяем процесс парсинга и возможно, что среди этих фалов добавились новые. Необходимо отсортировать новые файлы. Я предполагаю использование Google Image Search ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Word Press

    Срочно! Теперь появилась др. проблема.  Сайт (скажу) находится под атакой типа xmlrpc. Подробнее можете прочитать здесь ([url=http://habrahabr.ru/post/232129/]http://habrahabr.ru/post/232129/[/url] )  Я заблокировал IP атакующего на фаерволе. Но необходимо установить на сайт плагин указанный в статье и отключить xmlrpc.  Это необходимо сделать максимально оперативно ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создать плагин для wordpress who commerce по аналогии

    $33

    Добрый день. Нужно создать плагин поиска товаров в интернет магазине по аналогии. Вот сайт пример [url=https://www.fl.ru/a.php?href=http%3A%2F%2Fwww.mtl-oil.ru]www.mtl-oil.ru[/url]. Он работает на битриксе. Поиск реализован на аяксе т.е. сначала подбираются атрибуты товара, а потом запускается процесс поиска. Для каждого ...

    WordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сделать автоматическую загрузку файла с ftp на сайт

    Здравствуйте, Сайт сделан на joomla, но от joomla там почти ничего нет. В основном рукописный. Сайт - магазин товаров. С ПК на FTP  автоматически происходит выгрузка файла каталога товаров csv. Надо, чтобы он автоматически обновлялся на ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Закрыть ссылки от гостей в IPB 3.4.5

    Здравствуйте!  На форуме IP Board нужно закрыть (скрыть код от людей и от ботов) внешние, внутренние и ссылки-картинки от гостей и показать как редактировать текст, который будет отображаться вместо закрытой ссылки. В предложении пишите цену. Спасибо.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Работа с Simpla. Написать парсер

    Здравствуйте, уважаемые! Необходимо подключить к Simpla робокассу и написать парсер товаров с сайта http://ug-gsm.com/ с наценкой 100% Ваши цены и сроки выслушаю с удовольствием. Спасибо за внимание!

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Подкорректировать сайт на wordpress

    Сайт omnifarma.kiev.ua. 1. В разделе новости все съезжает http://omnifarma.kiev.ua/category/novosti/ 2. При просмотре с айфона, когда переходишь на раздел "контакты" вылазит карта поверх всего и она не исчезает, когда переходишь на другие разделы сайта (скрин прилагаю) Надо подправить

    WordPressСайт на WordPress
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад