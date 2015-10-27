Сортировка (поиск) изображений в общем каталоге изображений.

Здравствуйте, Сайт сделан на joomla, но от joomla там почти ничего нет. В основном рукописный. Сайт - магазин товаров. С ПК на FTP автоматически происходит выгрузка файла каталога товаров csv. Надо, чтобы он автоматически обновлялся на ...