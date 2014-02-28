Тех задание чата для тех поддержки. Пример http://www.fxpro.ru/lp.php Желательно организовать через защищенное соединение. Окно клиента. Принцип как в ICQ. Пользователь кликает по ссылке, открывается окно диалога. Со стороны тех поддержки. Принцип как в ICQ. Авторизация работников тех поддержки. Логин и пароль выдает администратор. При ...