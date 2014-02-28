an29

Антон Сергеев an29

 
47 летРоссия/Пермь
15 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Pomornik
46 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
7 лет назад
3D деталь.
Интересный проект, оперативная коммуникация, приятное общение и мгновенная оплата. Безусловно рекомендую!
Работа выполнена на высшем уровне с полным пониманием задачи. Рекомендую.
Ответный отзыв
IG-M
34 годаБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$150
10 баллов
9 лет назад
Простой шаблон для DLE
Отличный заказчик! В общении коммуникабелен, умеет правильно сформулировать ТЗ. Оплату произвел молниеносно. Было приятно работать, Спасибо!
Все сделано на отлично, никаких претензий, рекомендую.
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Roxis
36 летБеларусь
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Требуется администратор сервера
Показательный заказчик, рекомендую.
Работа выполнена на отлично, рекомендую.
Ответный отзыв
4kostya4
34 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Двухмерный чертеж перенести в векторный
Спасибо, сделка совершилась!
Работа выполнена с небольшими неточностями. Переделана с поправками в течении суток.
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avroraklg
Мария 
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$22
10 баллов
10 лет назад
Дорисовать логотип
С Антоном было очень приятно работать. Если бы все заказчики были такими!) Общение, требования и поправки-все четко и ясно. Быстрая оплата. Буду рада сотрудничать еще)
Отличный художник, задача выполнена с творческим подходом.
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