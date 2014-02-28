Внести изменения только в тексте. Есть исходники в формате .cdr
- $1Рерайтинг4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Прошу сделать только саму деталь для того, что бы потом распечатать на 3d принтере. 1. Расстояние и количество ребер жесткости рассчитать, если примерное расстояние между ребрами считать 70-80 мм по осям. 2. Ребристая поверхность между ребрами жесткости ...3D-графика1 исполнительЗавершен7 лет назад
Задача. Написать приложение для управлением отоплением и вентиляцией в частном доме. ПО для Rapsberry Pi2. Управление через монитор с резистивным тачпадом. 1. Отопление. Датчики температуры: улица - температура улицы, дом – температура в доме, котел – температура теплоносителя, ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Есть каталог (папка) файлов с картинками (выдернутые ранее из инета с нескольких ресурсов). Допустим раз в неделю повторяем процесс парсинга и возможно, что среди этих фалов добавились новые. Необходимо отсортировать новые файлы. Я предполагаю использование Google Image Search ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Привет! Нужен движок баннерной сети. Или можно переделать, есть скрипт тизерной сети.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Необходимо переместить данные по условию. Взять данные из ячейки на лист1, найти совпадение на лист2, выдернуть из этой ячейки текст и вставить в лист1 в ячейку той же строки соседний столбец. Данные в ячейках могут повторятся, ...Прикладное ПО12 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется парсить каталоги интернет магазинов. На выходе получаем файл CVS с характеристиками, ценой, описанием, изображением товара. Например каталог одного магазина http://www.markertoys.ru/Веб-программирование12 заявокЗакрыт9 лет назад
Создать с нуля или переделать любой шаблон. см. прикрепленный файл. блок 1. основная новость, на индексовой страничке показывается последняя новость. блок 2. показывать две самых интересных новости из категории основной новости. блок 3. комментарий на рисунке Ширина 1200px, текст ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен9 лет назад
Требуется системный администратор. Задача. Настроить сервер для сайта, ftp, sql, хостинг, бекап. Возможно дальнейшее сотрудничество на постоянной основе или разовых работах.Системное администрирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Дорисовать логотип в двух вариантах: 1. для 8 марта 2. в весеннем стилеЛоготипы и Знаки1 исполнительЗавершен10 лет назад
Есть чертеж-схема, необходимо перенести его в векторный формат (*.dxf, *.dwg, *.frw) в масштабе 1:1Чертежи и Схемы1 исполнительЗавершен10 лет назад
Доработать показ видео с ютуба на сайте.Завершен11 лет назад
Задача. Есть два файла http://mysite.ru/file.inc и http://mysite.ru/file2.inc В них записаны простые числа, например 890744 и 456241 Нужен php скрипт, который будет запускаться планировщиком cron. Задача скрипта, прочитать эти цифры, сложить их и сохранить в файл "file" (без расширения) ...Завершен11 лет назад
Нужна помощь в администрировании и устранении ошибок в форуме под управлением phpbb3.Веб-программирование8 заявокЗакрыт14 лет назад
- $30
Переделать шаблон Joomla c 1.5 на 1.0, шаблон в приложении.Завершен14 лет назад
- $50
Нарисовать 3D модель дома по чертежам и эскизам с учётом масштаба.3D-графика76 заявокЗакрыт14 лет назад
- $30
Сайт клиники лечебного голодания. Наличие портфолио обязательно.Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт14 лет назад
Есть html страничка в ней ссылка. Есть два файла на php. Задача. При открытии странички параллельно должен выполнятся скрипт track.php При клике на ссылку параллельно должен выполнятся скрипт click.php Бюджет 200 WMR.Завершен15 лет назад
Тех задание чата для тех поддержки. Пример http://www.fxpro.ru/lp.php Желательно организовать через защищенное соединение. Окно клиента. Принцип как в ICQ. Пользователь кликает по ссылке, открывается окно диалога. Со стороны тех поддержки. Принцип как в ICQ. Авторизация работников тех поддержки. Логин и пароль выдает администратор. При ...Завершен15 лет назад
Есть бытовая видеокамера (не веб камера). Задача. Организовать потоковое вещание видео и аудио в реальном времени с платным доступом. Предлагайте технологию для организации вещания. Какое необходимо оборудование. Предполагаемый поток 512 и 1024 кбит/с Как это должно выглядеть. Юзер регистрируется, пополняет ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт15 лет назад