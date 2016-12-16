3D деталь.

Прошу сделать только саму деталь для того, что бы потом распечатать на 3d принтере.

1. Расстояние и количество ребер жесткости рассчитать, если примерное расстояние между ребрами считать 70-80 мм по осям.

2. Ребристая поверхность между ребрами жесткости располагается в шахматном порядке чередуя горизонтальных и вертикальных. (заштрихованный квадрат на рисунке)

3. Ребра жесткости. Горизонтальные ребра выгнуты вниз, вертикальные вверх. При соединении деталей ребра должны совпадать.

Я делал так, сначала нарисовал осевые и от них симметрично в разные стороны рисовал ребра жесткости.

Полагаю, что рассчитать длину ребер, расстояние между ребер получится без проблем. У меня не хватило масштабного воображения для этого.

4. Все углы, сделать сглаженными, за исключением сгибов предназначенных для соединения деталей между собой.

В итоге должно получится слоеный пирог из данных деталей, если через один повернуть на 90 градусов. (рисунок разрез в сборе)

Ребра жесткости соприкасаются между собой.

Размеры указаны без учета толщины материала 0,2 мм.

Желательно смоделировать несколько рядов полученных деталей. Сложить с разворотом на 90 градусов через одну деталь.

На фото есть пример, что должно в итоге получится.