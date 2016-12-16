Есть необходимость создать дополнительно еще 4 картинки в таком же стиле, как прикрепеленная. ТЗ по каждой кратинке дадим. От вас - цена за ОДНУ картинку и примерные сроки (время не жмет).
3D деталь.
Прошу сделать только саму деталь для того, что бы потом распечатать на 3d принтере.
1. Расстояние и количество ребер жесткости рассчитать, если примерное расстояние между ребрами считать 70-80 мм по осям.
2. Ребристая поверхность между ребрами жесткости располагается в шахматном порядке чередуя горизонтальных и вертикальных. (заштрихованный квадрат на рисунке)
3. Ребра жесткости. Горизонтальные ребра выгнуты вниз, вертикальные вверх. При соединении деталей ребра должны совпадать.
Я делал так, сначала нарисовал осевые и от них симметрично в разные стороны рисовал ребра жесткости.
Полагаю, что рассчитать длину ребер, расстояние между ребер получится без проблем. У меня не хватило масштабного воображения для этого.
4. Все углы, сделать сглаженными, за исключением сгибов предназначенных для соединения деталей между собой.
В итоге должно получится слоеный пирог из данных деталей, если через один повернуть на 90 градусов. (рисунок разрез в сборе)
Ребра жесткости соприкасаются между собой.
Размеры указаны без учета толщины материала 0,2 мм.
Желательно смоделировать несколько рядов полученных деталей. Сложить с разворотом на 90 градусов через одну деталь.
На фото есть пример, что должно в итоге получится.
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