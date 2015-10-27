Word Press

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка102 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Срочно!

Теперь появилась др. проблема. 

Сайт (скажу) находится под атакой типа xmlrpc. Подробнее можете прочитать здесь (http://habrahabr.ru/post/232129/ ) 

Я заблокировал IP атакующего на фаерволе. Но необходимо установить на сайт плагин указанный в статье и отключить xmlrpc. 

Это необходимо сделать максимально оперативно т.к. атакующий может сменить IP и продолжить атаку. 

8 лет назад
barone
Вилен 
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
  • Похожие заказы

  • Создать плагин для wordpress who commerce по аналогии

    $33

    Добрый день. Нужно создать плагин поиска товаров в интернет магазине по аналогии. Вот сайт пример [url=https://www.fl.ru/a.php?href=http%3A%2F%2Fwww.mtl-oil.ru]www.mtl-oil.ru[/url]. Он работает на битриксе. Поиск реализован на аяксе т.е. сначала подбираются атрибуты товара, а потом запускается процесс поиска. Для каждого ...

    WordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сделать автоматическую загрузку файла с ftp на сайт

    Здравствуйте, Сайт сделан на joomla, но от joomla там почти ничего нет. В основном рукописный. Сайт - магазин товаров. С ПК на FTP  автоматически происходит выгрузка файла каталога товаров csv. Надо, чтобы он автоматически обновлялся на ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Закрыть ссылки от гостей в IPB 3.4.5

    Здравствуйте!  На форуме IP Board нужно закрыть (скрыть код от людей и от ботов) внешние, внутренние и ссылки-картинки от гостей и показать как редактировать текст, который будет отображаться вместо закрытой ссылки. В предложении пишите цену. Спасибо.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Работа с Simpla. Написать парсер

    Здравствуйте, уважаемые! Необходимо подключить к Simpla робокассу и написать парсер товаров с сайта http://ug-gsm.com/ с наценкой 100% Ваши цены и сроки выслушаю с удовольствием. Спасибо за внимание!

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Подкорректировать сайт на wordpress

    Сайт omnifarma.kiev.ua. 1. В разделе новости все съезжает http://omnifarma.kiev.ua/category/novosti/ 2. При просмотре с айфона, когда переходишь на раздел "контакты" вылазит карта поверх всего и она не исчезает, когда переходишь на другие разделы сайта (скрин прилагаю) Надо подправить

    WordPressСайт на WordPress
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Спарсить товары с сайта

    http://santehnika-tut.ru/ Парсим все товары которые есть на этом сайте. Необходимо забрать: Фото Цена  Количество Комплектация  Гарантию  Страну производителя  характеристики  Схематический рисунок Товарный код  Артикул Описание Все парсим в CSV. Прошу сразу указывать стоимость проекта и срок.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Обработка данных в Google Spreadsheets (Apps Script)

    Необходимо организовать сбор и обработку данных из 3х Google Spreadsheets: 1. Продажи 2. Возвраты 1 3. Возвраты 2 К каждой продаже есть дата,уникальный ID, сумма, набор маркеров. У каждого возврата так же есть свой ID который отвечает ID заказа. [b]Необходимо:[/b] [b] ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Фото приложение

    Необходимо сделать фото приложение. Пользователь загружает фото на сайт, подгоняет его в поле, оставляет надпись. Указывает дополнительные параметры (кол-во, цвет и т.д.), затем нажимая сохранить, это все добро отправляется на почту администратора. Пример: https://www.funkypigeon.com/Pages/Floato/FloatoPopUp.aspx

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад