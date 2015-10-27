Word Press

Срочно!

Теперь появилась др. проблема.

Сайт (скажу) находится под атакой типа xmlrpc. Подробнее можете прочитать здесь (http://habrahabr.ru/post/232129/ )

Я заблокировал IP атакующего на фаерволе. Но необходимо установить на сайт плагин указанный в статье и отключить xmlrpc.

Это необходимо сделать максимально оперативно т.к. атакующий может сменить IP и продолжить атаку.