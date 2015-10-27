Word Press

Добрый день. Нужно создать плагин поиска товаров в интернет магазине по аналогии. Вот сайт пример [url=https://www.fl.ru/a.php?href=http%3A%2F%2Fwww.mtl-oil.ru]www.mtl-oil.ru[/url]. Он работает на битриксе. Поиск реализован на аяксе т.е. сначала подбираются атрибуты товара, а потом запускается процесс поиска. Для каждого ...
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Теперь появилась др. проблема.
Сайт (скажу) находится под атакой типа xmlrpc. Подробнее можете прочитать здесь (http://habrahabr.ru/post/232129/ )
Я заблокировал IP атакующего на фаерволе. Но необходимо установить на сайт плагин указанный в статье и отключить xmlrpc.
Это необходимо сделать максимально оперативно т.к. атакующий может сменить IP и продолжить атаку.
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