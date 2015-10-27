[Ruby on Rails] Переписать плагин для Redmine

Добрый день! Требуется наполнить (наполнен демо-материалами, их надо поменять) текстом и графикой(скриншоты проектов, лого, картинки), сайт сделанный на wordpress. Разделы: - Разработка - Digital - Работы - Клиенты На русском, английском. Текстов очень не много. Объем не большой. Есть сайты, откуда надо взять ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Что есть?
1. Сейчас есть плагин P.Keeper, он работает под Redmine 1.4.3.stable (MySQL)
2. Демонстрация работы плагина: https://www.youtube.com/watch?v=rzCTielvuqQ
3. Исходный код этой версии плагина предоставим.
4. Кроме видео есть подробное описание (ТЗ), в виде задач Redmine. Доступ к подробному описанию можем предоставить сразу после согласования всех интересующих вопросов. В принципе на видео есть абсолютно все, что касается этой разработки.
(Есть связь со старым разработчиком, в принципе сможет помочь советом)
5. Собраны в одну задачу, порблемы на которые наступали в прошлый раз при разработке, их можно предвидеть.
Что нужно:
1. Посоветовать новую версию Redmine*
Условия которым должна удовлетворять новая версия: см. 1575_terms.png
2. Написать тот же плагин но под новую версию п.1
* так же нами планируется миграция, с Redmine 1.4.3.stable (MySQL) в п.1
Чего хочется кроме описанного выше:
1. Разработка только для одного заказчика (Stakeholder`а)
2. Без костылей, граблей, велосипедов!, подробно см. Only_pure_development.pdf
3. Что если: глюк, затык?, подробно см. What_if_rakes.pdf
4. Что бы разработчик никуда не пропадал.
5. Возможность подписание договора ФОП (будет большим плюсом)
6. Держать связь: телефон, skype, viber
7. Работа с украинскими банками (Удобство взаиморасчета) и/или WebMoney (будет плюсом)
8. Опыт разработки плагинов под Redmine
9. Обязательно фиксировать время в соответствующие задачи, нашего Redmine, в независимости от выбранного варианта расчета:
a) fixed budget;
b) time and materials
В ответе хочу увидеть:
1. Срок выполнения проекта (Примерно)
2. Вариант взаиморасчета, который подходит вам:
a) fixed budget,
b) time and materials
3. Стоимость.
4. Если вы сбрасываете ссылку на свое портфолио, укажите сразу проекты, которые похожи по вашему мнению на этот проект.
Пример *:
1. Срок выполнения проекта: от 14 дней
2. a) fixed budget;
3. Стоимость: от 14 000 руб.
4. Проект: плагин бюджет, Проект: плагин youtube
* если с описания выше, вам недостаточно информации для описания ответа по примеру - задайте вопросы, на все вопросы, постараюсь:
а) максимально полно ответить в личном порядке
б) постараюсь, дописать в проект
Внимание! Отдельно есть список фич, которые нужно будет обязательно разрабатывать после окончания базового функционала, показанного на видео. Этот список фич, будет обязательно представлен перед разработкой базового ф-ла, что бы вы смогли спроектировать плагин с расчетом на эти будущие фичи. Да бы избежать понятия "технического долга", лишнего *овнокода, граблей и прочих нежелательных артефактов плагина.
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