[Ruby on Rails] Переписать плагин для Redmine

Здравствуйте!

Что есть?

1. Сейчас есть плагин P.Keeper, он работает под Redmine 1.4.3.stable (MySQL)

2. Демонстрация работы плагина: https://www.youtube.com/watch?v=rzCTielvuqQ

3. Исходный код этой версии плагина предоставим.

4. Кроме видео есть подробное описание (ТЗ), в виде задач Redmine. Доступ к подробному описанию можем предоставить сразу после согласования всех интересующих вопросов. В принципе на видео есть абсолютно все, что касается этой разработки.

(Есть связь со старым разработчиком, в принципе сможет помочь советом)

5. Собраны в одну задачу, порблемы на которые наступали в прошлый раз при разработке, их можно предвидеть.

Что нужно:

1. Посоветовать новую версию Redmine*

Условия которым должна удовлетворять новая версия: см. 1575_terms.png

2. Написать тот же плагин но под новую версию п.1

* так же нами планируется миграция, с Redmine 1.4.3.stable (MySQL) в п.1

Чего хочется кроме описанного выше:

1. Разработка только для одного заказчика (Stakeholder`а)

2. Без костылей, граблей, велосипедов!, подробно см. Only_pure_development.pdf

3. Что если: глюк, затык?, подробно см. What_if_rakes.pdf

4. Что бы разработчик никуда не пропадал.

5. Возможность подписание договора ФОП (будет большим плюсом)

6. Держать связь: телефон, skype, viber

7. Работа с украинскими банками (Удобство взаиморасчета) и/или WebMoney (будет плюсом)

8. Опыт разработки плагинов под Redmine

9. Обязательно фиксировать время в соответствующие задачи, нашего Redmine, в независимости от выбранного варианта расчета:

a) fixed budget;

b) time and materials

В ответе хочу увидеть:

1. Срок выполнения проекта (Примерно)

2. Вариант взаиморасчета, который подходит вам:

a) fixed budget,

b) time and materials

3. Стоимость.

4. Если вы сбрасываете ссылку на свое портфолио, укажите сразу проекты, которые похожи по вашему мнению на этот проект.

Пример *:

1. Срок выполнения проекта: от 14 дней

2. a) fixed budget;

3. Стоимость: от 14 000 руб.

4. Проект: плагин бюджет, Проект: плагин youtube

* если с описания выше, вам недостаточно информации для описания ответа по примеру - задайте вопросы, на все вопросы, постараюсь:

а) максимально полно ответить в личном порядке

б) постараюсь, дописать в проект

Внимание! Отдельно есть список фич, которые нужно будет обязательно разрабатывать после окончания базового функционала, показанного на видео. Этот список фич, будет обязательно представлен перед разработкой базового ф-ла, что бы вы смогли спроектировать плагин с расчетом на эти будущие фичи. Да бы избежать понятия "технического долга", лишнего *овнокода, граблей и прочих нежелательных артефактов плагина.