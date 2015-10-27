Выкачать сайт-визитку

Добрый день! Требуется наполнить (наполнен демо-материалами, их надо поменять) текстом и графикой(скриншоты проектов, лого, картинки), сайт сделанный на wordpress. Разделы: - Разработка - Digital - Работы - Клиенты На русском, английском. Текстов очень не много. Объем не большой. Есть сайты, откуда надо взять ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт abrauforesthill.ru/ нужно выкачать главную.
Также надо, что хотя бы работали кнопки "О проекте" и "контакты", и смена
фотографий как в оригинале работала.
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