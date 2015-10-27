Выкачать сайт-визитку

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Веб-программированиеЗакрыт1 заявка84 просмотра
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Сайт abrauforesthill.ru/ нужно выкачать главную. 

Также надо, что хотя бы работали кнопки "О проекте" и "контакты", и смена

фотографий как в оригинале работала.

8 лет назад
ufalabcom
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 отзывов
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