Задача по Яндекс MAPS API

Суть задачи вот какая. Еcть БД (MySQL) с большим числом точек (несколько тысяч). Точки содержат геокоды в таблице БД. Рядом с картой будет стоять поле select. Надо, чтобы при выборе населённого пункта (н.п.), карта позиционировалась в центре этого населённого пункта и желательно, чтобы этот н.п. полностью умещался в области просмотра карты. В этом н.п. должны показываться те точки, которые к нему относятся. Но тут проблема в том, что их может быть очень много и они должны группироваться (т.е. вместо нескольких маркеров должен показываться 1, а при увеличении карты уже несколько).

Помимо этого, должна быть возможность фильтрации маркеров по каким-то критериям (достаточно сделать 1 критерий) для фильтрации (например, тип объекта). Т.е. в поле select рядом с картой выбирается какой-то тип и на карте остаются только объекты именно этого типа.

Самая сложная часть задачи состоит в том, чтобы сделать поиск по многоугольнику. Рядом с картой будет кнопка "Ограничить область поиска". При нажатии на неё все объекты с карты исчезают и пользователь может нарисовать многоугольник на карте. После этого программа должна выдать список объектов, которые находятся в этом многоугольнике. Этот список должен выдаваться под картой в любом виде (оформлять этот список не нужно) - можно просто в строчку и на карте тоже должны появиться точки, соответствующие этим объектам внутри многоугольника. При этом у человека должна быть возможность изменить границы многоугольника (или хотя бы убрать старый многоугольник и нарисовать новый).