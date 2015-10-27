Необходимо доработать сайт на Joomla. Доработка НЕ на уровне установить/удалить модуль. Требуется PHP программист. В заявках указывайте цену за час работы. Срок ставьте 7 дней. Более подробное ТЗ с выбранным исполнителем, поскольку доработок будет несколько, а по ...
Доработка сайта на битрикс (не стандартный функционал)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ТЗ во вложении.,
сайт на "битрикс управление сайтом" dacha24.rubl.pro
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