Необходимо написать скрипт, с помощью которого можно будет определить количество рекламных компаний размещенных в яндекс директе и гугл adwords по ключевым словам.

Создаваемый скрипт будет делать запросы через яндекс и гугл по поисковым словам по каждым городам (все города мира).

После анализа скрипт выгружает информацию в эксел в форме таблицы.Детали и сумма после обсуждения.