Скрипт

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки157 просмотров
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Необходимо написать скрипт, с помощью которого можно будет определить количество рекламных компаний размещенных в яндекс директе и гугл adwords по ключевым словам.

Создаваемый скрипт будет делать запросы через яндекс и гугл по поисковым словам по каждым городам (все города мира).

После анализа скрипт выгружает информацию в эксел в форме таблицы.Детали и сумма после обсуждения.

8 лет назад
dimbmw
Антон 
29 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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