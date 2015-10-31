Нужен парсер php+mysql

Есть сайт, онлайн-конвертер, http://format.click/ Программист, который его делал, пропал. Встала задача перенести сайт на новый сервер – http://a.format.click на котором, впрочем, он отказался работать. То есть на старом сервере все работает, можно посмотреть как и что настроено. Основная ...