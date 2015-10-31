Нужен парсер php+mysql

Веб-программированиеЗавершен2 заявки156 просмотров
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Парсер товаров и категорий на php+mysql;

для новых товаров - парсинг всех данных - названия, описания, цены,

комбинаций (включая изменение цен на них), фото и ссылок на них,

категорий, и т.д.;

для старых товаров - обновление заданных параметров;

обязательно - понятный самописный код без " мусора" так называемых универсальных парсеров;

сайт-источник - по запросу в л/с

при подаче заявки просьба указывать сроки и цену

PHPMySQL
8 лет назад
worldsoccer
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
dmitry-promohov
29 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
$5
2 дня
очень надежный исполнитель - на связи весь проект, доработки до нужного результата без проблем
Чётко поставил задачу, пояснил все необходимые детали, отвечал на все возникающие вопросы, заплатил больше изначально условленной суммы, вежливый, корректный.
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