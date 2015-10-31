Доработка работающего сайта на Yii1

Здравствуйте.

Ищем порядочного программиста для доработки уже работающего сайта на Yii1.

Проект среднего уровня сложности, работы где-то на 100 часов.

Что требуется от вас:

1. Понимание паттерна HMVC.

2. Разбираться в версионности Yii.

3. Наличие профилей на GitHub или BitBucket с расширениями для Yii1/Yii2. Если профиля нет, то предоставьте пример своего кода в ЛС либо в предложении к проекту.

4. Исполнительность, адекватность, никуда не пропадать.

Бюджет: 10$ в час.

Работаем через tahometer.com.