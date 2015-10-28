Нужно сделать авторизацию на сайт через фэйсбук

Здравствуйте. Ищем порядочного программиста для доработки уже работающего сайта на Yii1. Проект среднего уровня сложности, работы где-то на 100 часов. Что требуется от вас: 1. Понимание паттерна HMVC. 2. Разбираться в версионности Yii. 3. Наличие профилей на GitHub или BitBucket с ...
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Есть сайт, нужно провести ликбез по авторизации через фэйсбук, и написать скрипты на пхп, которые это будут делать. Нужно уже иметь опыт в данном вопросе, а не разбираться с нуля. Желательно оперативно.
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