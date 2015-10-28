Помощь в настройке react native приложения для iphone

Задачи:

Интегрировать IOS healthkit в react-native приложение для получения количества шагов пройденных за день или любой другой промежуток времени. Интеграцию произвести по примеру документации react-native https://facebook.github.io/react-native/docs/native-modules-ios.html#content

Интегрировать уведомление, которое будет в определенное время показано пользователю. Уведомление может быть, как local и remote и не должно зависеть от наличия интернета на устройстве. (https://facebook.github.io/react-native/docs/pushnotificationios.html#content)

Организовать передачу накопленной статистики из устройства на сервер.