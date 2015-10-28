Сайт на shop script 6

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок214 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте. Нужно сделать сайт на нелицензионной версии движка WebAsyst ShopScript 6, установить на него шаблон дизайна 

https://www.webasyst.ru/store/theme/buysimply/

и разместить на наш хостинг. Файла со скриптами нет, тему дизайна можем приобрести, но лучше также нелицензионную.

8 лет назад
yurdevyat
Андрей 
41 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
  • Похожие заказы

  • Доработка работающего сайта на Yii1

    $1000

    Здравствуйте. Ищем порядочного программиста для доработки уже работающего сайта на Yii1. Проект среднего уровня сложности, работы где-то на 100 часов. Что требуется от вас: 1. Понимание паттерна HMVC. 2. Разбираться в версионности Yii. 3. Наличие профилей на GitHub или BitBucket с ...

    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужно сделать авторизацию на сайт через фэйсбук

    Есть сайт, нужно провести ликбез по авторизации через фэйсбук, и написать скрипты на пхп, которые это будут делать. Нужно уже иметь опыт в данном вопросе, а не разбираться с нуля. Желательно оперативно. Указывайте цены и сроки.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Не работает калькулятор на сайте

    Перестал работать калькулятор на сайте. Нужно проверить файлы  калькулятора на ошибки. В качестве формата данных используется JSON. Сам калькулятор написан на php. В код калькулятора изменения не вносили, программисты сервиса пкаско пишут, что апи не менялось. Были внесены изменения ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Поправить php скрипт

    $5

    Скрипт раньше работал, а после переезда на другой сервер перестал. Скрипт очень короткий, всего 15 строк. Прошу поправить. Скрипт перешлю при переписке.

    PHP
    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Скрипт

    Необходимо написать скрипт, с помощью которого можно будет определить количество рекламных компаний размещенных в яндекс директе и гугл adwords по ключевым словам. Создаваемый скрипт будет делать запросы через яндекс и гугл по поисковым словам по каждым ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создать аудио плеер для сайта (по примеру)

    $3

    Требуется создать плеер + табличное расположение как в примере (скрин в приложениях).  Обязательно:  Вывод плейлиста нажатием кнопки (как в примере).   Возможность изменить размер плеера   Желательно чтобы плеер работал и на мобильных устройствах (Android)  Ссылка для более детального просмотра примера:  http://www.radiorecord.ru/radio/heroes/1144137/ Цена 200 ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужно сделать карту

    $50

    Нужно сделать карту, на которой будут точки локаций в стране. При нажатии на одну точку страны открываться должны еще точки ближайшие в этой стране. В общем похожим как здесь, более подробней в личку. http://retn.net/ru/network/network-maps/

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Написать парсер сайта

    Здравствуйте Необходимо написать парсинг оптового сайта Инсерт в БД не требуется, просто сбор..... хотя бы в массив Точно будет необходимо прохождение cookie-авторизации

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Нужен парсер php+mysql

    Парсер товаров и категорий на php+mysql; для новых товаров - парсинг всех данных - названия, описания, цены, комбинаций (включая изменение цен на них), фото и ссылок на них, категорий, и т.д.; для старых товаров - обновление заданных ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад