Сайт на shop script 6

Здравствуйте. Ищем порядочного программиста для доработки уже работающего сайта на Yii1. Проект среднего уровня сложности, работы где-то на 100 часов. Что требуется от вас: 1. Понимание паттерна HMVC. 2. Разбираться в версионности Yii. 3. Наличие профилей на GitHub или BitBucket с ...
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Здравствуйте. Нужно сделать сайт на нелицензионной версии движка WebAsyst ShopScript 6, установить на него шаблон дизайна
https://www.webasyst.ru/store/theme/buysimply/
и разместить на наш хостинг. Файла со скриптами нет, тему дизайна можем приобрести, но лучше также нелицензионную.
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