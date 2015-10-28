Несколько заданий по Laravel

Калькулятор, похожий на vivus точка pl [list][*]первая строка - сумма [*]вторая строка - срок [*] [*]ползунки имеют в начале минус, в конце плюс - это кликабельно [*] [*]сами бары тоже кликабельны [*]бары имеют максимальный и минимальный лимит и предустановленные значения [*]ползунки имеют шаг ...
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