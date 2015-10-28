Несколько заданий по Laravel

Есть сайт, нужно провести ликбез по авторизации через фэйсбук, и написать скрипты на пхп, которые это будут делать. Нужно уже иметь опыт в данном вопросе, а не разбираться с нуля. Желательно оперативно. Указывайте цены и сроки.