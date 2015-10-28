Cкрипт замены одного файла на сайте

Такая задача нужен скрипт php upload загрузки файлов на сервер с заменой файла если такой есть уже в корневой директорий сайта.

Права на такие файлы 777 и на сам скрипт уже стоят.

Скриптов находил полно все работают и флеш и тд но мне нужно грузить с расширение .php файл, а там тока $fileTypes = array('jpg','jpeg','gif','png');

Короче работа очень простая. Конечно может тут есть нюанс с настройками безопасности на хостинге.

Шелл брать не хочу с интернета не совсем правильно им грузить).

Заменять будем тока один файл на сайте. Почему так нужно! доступ по фтп модератору сайта не хочу давать. Пусть редактирует таблицу и с веба грузит с заменой.