Нужно сделать красивую форму пополнения баланса Шаблон на котором сделан сайт http://authenticgoods.co/wrapbootstrap/themes/neuboard-v1.4.1/HTML_full_version/ui-buttons.html Сейчас форма такая как на скриншоте, ну нужно придумать что то оригинально красивое.
Оформление группы в VK
Здравствуйте.
Требуется оформить группу в VK - аватар+баннер+шаблон поста.
ТЗ есть - вышлю в личной переписке.
В заявке укажите, пожалуйста, стоимость и сроки, и дайте ссылку на ваши работы (оформленные группы VK).
Благодарю.
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