Необходим дизайн для страницы с контактной информацией.

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт9 заявок151 просмотр

Приветствую! Необходим хороший/быстро рисующий дизайнер для отрисовки макета страницы контактов, сочетающаяся стилистикой с уже нарисованными остальными страницами. 

Помимо контактов, макет должен содержать органично вписанный список товаров, которые заказал посетитель, а также форму заказа прайса. Пример – frutomania.ru/price.html . Внешний вид и расположение элементов соответственно должны отличаться, страница должна быть удобной. 

Требование к исполнителю: 

- действительно объективно хорошее качество работы. 

- спокойная реакция на указанные недочёты, быстрое выполнение. 

- знание психологии восприятия информации потребителями. 

По окончании выполнения данной работы, исполнитель получит в работу отрисовку ещё 10 макетов других страниц. 

Оплата WMR, предоплата 30%

9 лет назад
fastes
Артём 
45 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Нужен дизайн лендинга

    $50

    Требуется сделать дизайн лендинга для сайта по привлечению клиентов. Приблизительно 6 экранов. Подробное ТЗ вышлю после общения с кандидатом.

    Дизайн сайтов34 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сделать дизайн контентной части сайта

    $40

    Добрый день!   для этого сайта 663707.mind4clo.web.hosti...  нужно сделать две вещи  1. в разделе портфолио все работы оформить под эффекты (examples 1,2,4,5) 3d-transforms.webflow.com...  2. для трех разделов сделать флет дизайн ...

    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Редизайн им cooper-spb.ru

    Интересует аудит сайта по дизайну логики и юзабилити  Составления списка рекомендаций  Прорисовка дизайна (именно вашего варианта от текущего) Составление тех задания согласно вашим макетам и замечанием ...

    Дизайн сайтов14 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нарисовать главную страницу

    $61

    Необходимо нарисовать выпадающее меню, которое впишется в дизайн сайта, и будет сочетаться со слайдером под ним. Цвета сайта  - белый, серый. , прозрачность.  Цвета шапки: белый + лого во вложении (нарисуйте  как на образце, изменять ...

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Продумать меню сайта + написать под них статьи

    Приветствую коллеги. Есть сайт ** дело в том что нужно продумать все меню, плюс подменю. Написать туда везде текста, вообщем наполнить контентом. Все это нужно делать с серьезным подходом. Основной функционал сайта это подключение водителей. ...

    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Придумать и реализовать дизайн тарифных планов (грузоперевозки)

    $20

    Необходимо предложить идею и реализовать графическое отображение тарифных планов для сайта услуг по грузоперевозкам и переездам. Тарифный план представляет собой набор готовых услуг по фиксированной цене.     Тарифные планы ...

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн сайта детского проекта Дом Чудес

    Добрый день, для детского проекта Дом Чудес (domchudes.com, детские центры и проведение детских праздников) требуется новый дизайн. По ссылке ТЗ, в котором определено 27 шаблонов: https://docs.google.com/document/d/1vqsvPaUj-etjVlsmlc56IPOJSI-lpiwun5Ar06sFCh8/edit?usp=sharing Почему так много шаблонов? Так как, несмотря на ...

    Дизайн сайтов21 заявка
    Закрыт
    9 лет назад