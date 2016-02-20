Дизайн сайта детского проекта Дом Чудес

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Закрыт21 заявка267 просмотров

Добрый день,

для детского проекта Дом Чудес (domchudes.com, детские центры и проведение детских праздников) требуется новый дизайн. По ссылке ТЗ, в котором определено 27 шаблонов: https://docs.google.com/document/d/1vqsvPaUj-etjVlsmlc56IPOJSI-lpiwun5Ar06sFCh8/edit?usp=sharing

Почему так много шаблонов? Так как, несмотря на то, что проект один, страницы - достаточно существенно отличаются, посудите сами:  1) программа раннего развития детей до 3 лет 2) Агентство детских праздников 3) образовательная программа ЛЕГО-Конструирование, итп

Предполагается поэтапная работа, так как рисовать сразу 27 страниц не целесообразно.

Какова цена?

Цену прошу называть в рублях (у меня нет долларов).

9 лет назад
a456
46 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 отзывов

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