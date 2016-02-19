Нужен дизайн для сайта игры

Вкратце о будущем сайте: экономическая игра "золотодобытчик", предполагается что шахты которые имеются у пользователя будут приносить золото. Сайт будет не много насыщен текстом. По типу лендинг.

Что требуется: красивые, привлекающие внимания изображения

1) Шапка сайта (обязательно изображение добычи золота и само золото)

2) 5 видов (уровней) шахт.

Расскажу подробности как я всё это вижу и выслушаю Ваши предложения.

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