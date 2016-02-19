Разработка страниц для сайта

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрытнет заявок76 просмотров

Требуется разработать следующие макеты страниц:

1) Стартовая страница сайта. Пример - http://c2n.me/3uwFeRo 

2) Стартовая страница категории БУ (включает отображение подкатегорий 1го и 2го уровня). Пример - http://c2n.me/3uwFiLJ 

3) Страница списка товаров. Пример - http://c2n.me/3uwFkkc 

4) Страница карточки товара. Пример - http://c2n.me/3uwFm8p 

Шапка и подвал макетов остаются без изменений, проработка дизайнерами касается только контентной области указанных страниц. 

Разработка для сайта - http://www.cargo-detal.ru/

9 лет назад
tabris
Антон 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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