Дизайн Landing Page

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт26 заявок242 просмотра

Требуется адаптивный дизайн LP по прототипу: дам кандидату

экранов: 7 

Дизайн сайта должен выглядеть престижно в белых-светлых тонах 

Предпочтительные цвета: белый, синий, красный (очень редко) 

Элементы дизайна сайта не должны отвлекать внимание посетителя от контента 

Текст должен быть читабельным, то есть со шрифтами креативить не стоит 

В прототипе размер шрифта примерный, не брать за основу. 

Срок 3 дня 

9 лет назад
Paulet
36 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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