Перерисовать логотип

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен12 заявок211 просмотров

Добрый день.

Нужно перерисовать логотип.

1. Сделать прозрачный фон.

2. Убрать зеленый прямоугольник (фон), в котором изображена девушка.

3. А изображение девушки сделать зеленым цветом, таким же как прямоугольник.

Сделать нужно до завтра. Если что то непонятно, пишите в личку.

Спасибо.

9 лет назад
azteQa
Руслан 
42 года
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Vasiled
36 лет
12 лет в сервисе
Был
17 дней назад
9 лет назад
$1
1 день
Исполнитель меня просто поразил скоростью и качеством выполнения заказа! Если нужен логотип, обращайтесь к Василию без сомнений!
Понятное задание, и приятное общения. Всё супер!:)

Заявки фрилансеров

Vasiled
36 лет
12 лет в сервисе
Был
17 дней назад
9 лет назад

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