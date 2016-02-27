Редизайн сайта

Добрый день!

Требуется редизайн главной страницы сайта http://porekamkanalam.ru (дизайн только одно страницы!)

Основная задача сделать сайт более конверсионным по запросам "заказать экскурсию по рекам и каналам спб", "прогулки по рекам и каналам спб", "забронировать билеты на теплоход".

Структура сайта должна остаться прежней (не нужно делать дизайн во всю ширину экрана, желательно основные блоки оставить прежними)

Суть такова, что новый дизайн не должен требовать значительной переделки сайта.

Прошу сообщить стоимость разработки.

Спасибо!