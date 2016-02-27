Сделать дизайн посадочной страницы для продажи партнерской программы.
Редизайн сайта
Добрый день!
Требуется редизайн главной страницы сайта http://porekamkanalam.ru (дизайн только одно страницы!)
Основная задача сделать сайт более конверсионным по запросам "заказать экскурсию по рекам и каналам спб", "прогулки по рекам и каналам спб", "забронировать билеты на теплоход".
Структура сайта должна остаться прежней (не нужно делать дизайн во всю ширину экрана, желательно основные блоки оставить прежними)
Суть такова, что новый дизайн не должен требовать значительной переделки сайта.
Прошу сообщить стоимость разработки.
Спасибо!
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов41 заявкаЗакрыт9 лет назад
Необходимо создать дизайн лендинга с нуля. Лендинг: icompany.com.ua . Лендинг не до конца наполнен. Тематика: регистрация фирм в Польше.Дизайн сайтов34 заявкиЗакрыт9 лет назад
Требуется креативный и профессиональный дизайн веб-сайта.Дизайн сайтов43 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $23
Необходимо предложить идею и реализовать графическое отображение тарифных планов для сайта услуг по грузоперевозкам и переездам согласно общему стилю сайта. Тарифный план представляет собой набор готовых услуг по фиксированной цене. ...Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Необходимо создать лендинг с хорошими показателями конверсии. Цель - запись на курс или урок. Текущий лендинг aide.kiev.ua/academy/landings/polishA/ Предложение должно содержать обязательства по показателям конверсии. ...Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт9 лет назад
необходим редизайн действующего сайта - http://www.matraskin-spb.ru/Дизайн сайтов32 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $35
Нужны дизайн-макеты для адаптивного лендинга под 320, 650, 1280 pix. Адекватность приветствуется. Разумеется, правки будут (куда же без них), они включены в стоимость. Тем не менее, при соответствии выполненного заказа ТЗ и макету количество правок ...Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт9 лет назад
Разработка дизайна и шаблонов лендинга под адаптивную верстку: моб. устройства, планшет, компьютер. Объём сайта 7 экранов. Работа согласно технического задания и прототипа сайта в moqups.com Прототип и подробности кандидату. Наличие портфолио обязательно. ...Дизайн сайтов31 заявкаЗакрыт9 лет назад