Редизайн сайта

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Завершен21 заявка286 просмотров

Добрый день!

Требуется редизайн главной страницы сайта http://porekamkanalam.ru (дизайн только одно страницы!)

Основная задача сделать сайт более конверсионным по запросам "заказать экскурсию по рекам и каналам спб", "прогулки по рекам и каналам спб", "забронировать билеты на теплоход".

Структура сайта должна остаться прежней (не нужно делать дизайн во всю ширину экрана, желательно основные блоки оставить прежними)

Суть такова, что новый дизайн не должен требовать значительной переделки сайта.

Прошу сообщить стоимость разработки.

Спасибо!

9 лет назад
pozitivist
41 год
12 лет в сервисе
Был
19 часов назад

Выбранный исполнитель

Vasiled
36 лет
12 лет в сервисе
Был
17 дней назад
9 лет назад
$80
3 дня
Отличная работа - все четко и аккуратно. Сотрудничать понравилось - буду продолжать!
Только положительные эмоции от сотрудничества с Сергеем. Рекомендую!:)

Заявки фрилансеров

Vasiled
36 лет
12 лет в сервисе
Был
17 дней назад
9 лет назад

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