Разработка дизайна и шаблонов лендинга под адаптивную верстку: моб. устройства, планшет, компьютер. Объём сайта 7 экранов. Работа согласно технического задания и прототипа сайта в moqups.com Прототип и подробности кандидату. Наличие портфолио обязательно. ...
Нужен дизайн лендинга до 10 экранов.
Нужны дизайн-макеты для адаптивного лендинга под 320, 650, 1280 pix. Адекватность приветствуется. Разумеется, правки будут (куда же без них), они включены в стоимость. Тем не менее, при соответствии выполненного заказа ТЗ и макету количество правок можно будет минимизировать.
Подробности кандидату.
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