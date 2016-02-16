Дизайн+верстка (адаптивная) на вордпресс

Нужно обновить на новую версию Drupal движок сайта www.premier-hs.com.ua Команда разработчиков канула в лету. Сайт разрабатывался в 2009-2010 году и с тех пор не обновлялся. Параллельно хотел бы обновить дизайн сайта без потери структуры и ...