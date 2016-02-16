Обновить дизайн сайта и перетащить на новую версию движка Drupal

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Закрыт7 заявок128 просмотров

Нужно обновить на новую версию Drupal движок сайта www.premier-hs.com.ua Команда разработчиков канула в лету. Сайт разрабатывался в 2009-2010 году и с тех пор не обновлялся. Параллельно хотел бы обновить дизайн сайта без потери структуры и содержимого (контента).

Drupal
9 лет назад
grafit09
53 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

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