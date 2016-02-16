Доработка главной страницы сайта: шапка, виджет, блог-видео, адаптивность). ТЗ в приложении Просим сориентировать по примерным срокам исполнения и цене.
Дизайн сайта компании производителя корпусной мебели
Необходимо разработать дизайн сайта компании производителя корпусной мебели.
Страницы:
1. Главная страница - согласно прилагаемому скетчу.
Логотип компании в белом цвете есть, но не исходник, его доработка приветствуется. В шапке сайта
рядом с логотипом необходимо отобразить название компании «Формула уюта» Корпусная мебель на заказ.
Услуги под шапкой должны быть изображены в виде блоков с иконками и названиями, как на сайтах yarsland.ru, uralsibins.ru, germesmed.ru (но без привязки к слайдеру). Также необходимо отобразить изменение дизайна блока услуги с иконкой при наведении на нее мыши.
На первом экране (600px) должны располагаться следующие элементы: шапка сайта, иконки услуг, анимированный блок, кнопки заказа обратного звонка, отправления эскиза и задать вопрос, блок с бесплатными услугами компании.
На втором экране (600px) все разделы портфолио «От эскиза к результату»
На третьем экране (600px) блоки схема работы, о компании в цифрах, наши партнеры.
Четвертый экран –текст, футер с меню и копирайтами.
Дополнительно на макете необходимо отобразить скрытые элементы:
- вылетайка из главного меню
- всплывающее окно с формой «Отправить эскиз на расчет» (поля будут описаны в ТЗ)
- всплывающее окно с формой «Заказать звонок» (поля будут описаны в ТЗ)
После согласования главной:
2. Внутренняя страница услуги (скетч будет предоставлен)
3. Внутренняя страница портфолио (скетч будет предоставлен)
4. Страница отзывов о компании с формой отправки отзыва (скетч будет предоставлен)
5. Техническая страница (отображение всех стилейконтента сайта: заголовки, таблицы, маркеры, нумерованный список, выделенный абзац, гиперссылка, фавикон)
Требования:
1. Ширина сайта 1100px
2. Сайты, стиль которых нравится заказчику: www.stedesign.com, streamlineicons.com, tap.unicefusa.org. Только современные шрифты.
3. Пожелания заказчика по цветовой гамме: "Я за зеленые, синие, серо-белые ну за такие не агрессивные цвета, спокойные более менее, а так какой конкретно будет не принципиально, лишь бы красиво было"
4. При отрисовке опираться на приложенный скетч
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