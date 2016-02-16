Дизайн сайта компании производителя корпусной мебели

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Закрыт34 заявки271 просмотр

Необходимо разработать дизайн сайта компании производителя корпусной мебели.

Страницы:

1. Главная страница - согласно прилагаемому скетчу.

Логотип компании в белом цвете есть, но не исходник, его доработка приветствуется. В шапке сайта

рядом с логотипом необходимо отобразить название компании «Формула уюта» Корпусная мебель на заказ.

Услуги под шапкой должны быть изображены в виде блоков с иконками и названиями, как на сайтах yarsland.ru, uralsibins.ru, germesmed.ru (но без привязки к слайдеру). Также необходимо отобразить изменение дизайна блока услуги с иконкой при наведении на нее мыши.

На первом экране (600px) должны располагаться следующие элементы: шапка сайта, иконки услуг, анимированный блок, кнопки заказа обратного звонка, отправления эскиза и задать вопрос, блок с бесплатными услугами компании.

На втором экране (600px) все разделы портфолио «От эскиза к результату»

На третьем экране (600px) блоки схема работы, о компании в цифрах, наши партнеры.

Четвертый экран –текст, футер с меню и копирайтами. 

Дополнительно на макете необходимо отобразить скрытые элементы:

- вылетайка из главного меню

- всплывающее окно с формой «Отправить эскиз на расчет» (поля будут описаны в ТЗ)

- всплывающее окно с формой «Заказать звонок» (поля будут описаны в ТЗ)

После согласования главной:

2. Внутренняя страница услуги (скетч будет предоставлен)

3. Внутренняя страница портфолио (скетч будет предоставлен)

4. Страница отзывов о компании с формой отправки отзыва (скетч будет предоставлен)

5. Техническая страница (отображение всех стилейконтента сайта: заголовки, таблицы, маркеры, нумерованный список, выделенный абзац, гиперссылка, фавикон)

Требования:

1. Ширина сайта 1100px

2. Сайты, стиль которых нравится заказчику: www.stedesign.comstreamlineicons.comtap.unicefusa.org. Только современные шрифты. 

3. Пожелания заказчика по цветовой гамме: "Я за зеленые, синие, серо-белые ну за такие не агрессивные цвета, спокойные более менее, а так какой конкретно будет не принципиально, лишь бы красиво было" 

4. При отрисовке опираться на приложенный скетч

9 лет назад
bicoz
Егор 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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