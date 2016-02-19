Тема: спортивная игра. ТЗ в мокапе, скину понравившемуся исполнителю.
10 изображений для лэндинга
Требуется подготовить 10 изображений для лэндинга. Сам лэндинг, ТЗ и исходные материалы будут показаны выбранному исполнителю.
Тематика лэндинга: хайтек, программирование, видео
В заявке указывайте пожалуйста ориентировочную стоимость.
Выбранный исполнитель
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