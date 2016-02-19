10 изображений для лэндинга

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен9 заявок181 просмотр

Требуется подготовить 10 изображений для лэндинга. Сам лэндинг, ТЗ и исходные материалы будут показаны выбранному исполнителю.

Тематика лэндинга: хайтек, программирование, видео

В заявке указывайте пожалуйста ориентировочную стоимость.

9 лет назад
jack31
42 года
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

yadroid
46 лет
18 лет в сервисе
Был
16 часов назад
9 лет назад
$40
2 дня
Понравился профессионализм и вникание в детали. Четкая коммуникация.
хорошее ТЗ, быстрая кооректировка, предоплата. идеальные условия для фрилансера :) рекомендую!

Заявки фрилансеров

yadroid
46 лет
18 лет в сервисе
Был
16 часов назад
9 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн шапки и аватарки фейсбук

    Добрый день. Нужно обложку на фейсбук нарисовать. Вот примерное ТЗ 1 - это не проканало - заказчик сказал говно - http://getcover.ru/i/stc521455539970.14/rw8y2.png 2 - Тут бренд бук и картинки с сайта которые нравятся ...

    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нарисовать дизайн сайта по готовым макетам. Разработка приложений

    $300

    По готовым макетам нарисовать симпатичный, аккуратный, продающий, красивый дизайн.  Дизайн под одно расширение - под десктоп.  Итого получается 9 страниц с типовыми блоками.  Главная: https://drive.google.com/open?id=0B_luzGKEvC7sSEk3NWcxY244OEU Вторая главная: https://drive.google.com/open?id=0B_luzGKEvC7sZk5HYnBRdl9LVTQ О компании: ...

    Дизайн сайтов32 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Редизайн сайта

    Необходим легкий редизайн сайта. komforta.fox.dn.ua Все существующие элементы и функционал сохранить. Изменить шрифты, оформление. Цель - сделать сайт модным и привлекательным. Пожелания - светлый, легкий, воздушный, модный, стильный ...

    Дизайн сайтов28 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Мелкие правки по дизайну

    Необходимо по сути просто слегка видоизменить кнопки для сайта (PSD имеется), задача совсем не сложная.  Оплата на wmr по завершении и принятии вида.  Бюджет небольшой как и сама задача ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Дизайн+Верстка (Переделка)

    Здравствуйте уважаемые исполнители. На данном этапе занимаемся реконструкцией и модернизацией нашего сайта. (tfk-esk.ru) Ищем исполнителя который возьмется за дизайн главной страницы и верстку...Либо по отдельности.  Есть "приблизительный макет" ...

    Joomla
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Необходим редизайн сайта созданного на WordPress

    Необходим редизайн сайта созданного на WordPress    http://conceptplus.com.ua Основная задача – создать новый дизайн сайта. Сайт необходимо «оживить», сделать стильным, красочным и современным. Сделать его резиновым. Сформировать образ компании, как надежного исполнителя и производителя рекламной продукции с большим ...

    WordPress
    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад