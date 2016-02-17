Здравствуйте уважаемые исполнители. На данном этапе занимаемся реконструкцией и модернизацией нашего сайта. (tfk-esk.ru) Ищем исполнителя который возьмется за дизайн главной страницы и верстку...Либо по отдельности. Есть "приблизительный макет" ...
Мелкие правки по дизайну
Необходимо по сути просто слегка видоизменить кнопки для сайта (PSD имеется), задача совсем не сложная.
Оплата на wmr по завершении и принятии вида.
Бюджет небольшой как и сама задача – 100 руб + конечно отзыв.
Выбранный исполнитель
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