Мелкие правки по дизайну

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен6 заявок172 просмотра

Необходимо по сути просто слегка видоизменить кнопки для сайта (PSD имеется), задача совсем не сложная. 

Оплата на wmr по завершении и принятии вида. 

Бюджет небольшой как и сама задача – 100 руб + конечно отзыв.

9 лет назад
ilshat1986
Ильшат 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

elvata
Елена 
34 года
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад
9 лет назад
$1
1 день
Всё отлично! Порадовала оперативность и профессионализм
Всегда на связи. Постановка задачи четкая. Никаких последующих проблем.

Заявки фрилансеров

elvata
Елена 
34 года
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад
9 лет назад

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