Придумать дизайн сайта и нарисовать.

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт35 заявок286 просмотров

Нужен дизайн для сайт веб-студии.  

Есть идеи как все это реализовать. 

Сайт на подобии: 

http://dizz.in.ua/

http://perfecto-web.pro/

Приветствуется исполнитель с хорошим опытом и фантазией. Человек который не слепо будет делать то, что ему скажут, а и сможет добавить какие-то идеи от себя, или со своих предыдущих работ.

Сайт должен быть одновременно прост, но и красив. Минимум текста и максимум информативности. 

Пишите цены. Сроки не горят. Тут нужно качество. Но и 100000$ не предлагать. Объективные цены пожалуйста.

9 лет назад
Rozhden-t
Рожден 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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