Придумать дизайн сайта и нарисовать.

Нужен дизайн для сайт веб-студии.

Есть идеи как все это реализовать.

Сайт на подобии:

http://dizz.in.ua/

http://perfecto-web.pro/

Приветствуется исполнитель с хорошим опытом и фантазией. Человек который не слепо будет делать то, что ему скажут, а и сможет добавить какие-то идеи от себя, или со своих предыдущих работ.

Сайт должен быть одновременно прост, но и красив. Минимум текста и максимум информативности.

Пишите цены. Сроки не горят. Тут нужно качество. Но и 100000$ не предлагать. Объективные цены пожалуйста.