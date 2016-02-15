Необходим дизайнер и верстальщик в одном лице, для доработки,уже существующего лендинга (LP).Вот лендинг: http://watch3.kupi-mi.ru/ 1. Изменить дизайн всуществующем лендинге: поменять цвета, некоторые картинки и т.д.2. Внести некоторые изменения в существующие блокии разделы, и кое что ...
Дизайн женского блога
Здравствуйте.
Ищу дизайнера (только женщина) для создания дизайна блога на WP. Нужно сделать полный дизайн: шапка, футер, интерфейс блога, главной страницы и внутренней. ТЗ готово, но возможно потребуется ваша помощь в его дополнении или уточнении.
Коротко о задаче:
Блог вижу в нежных тонах с яркими элементами, преимущественно бежевый, розовый, голубой и
зеленый. Женственный и милый. Как вот здесь http://www.la-woman.ru/ Дизайн шапки и футера нужно выполнить в одном стиле, как на этом сайте http://www.la-woman.ru/ или на этом http://zdorovyda.ru/ Верхнее меню поместить в розовую ленту, как на http://www.la-woman.ru/ а каждую страницу отделить черточкой, как вот здесь http://zdorovyda.ru/
В шапке слева название сайта МегаФлай в 2 строки, а в 3 строку домен. Все отделить красивыми линиями, примерно как здесь http://prosto-o-vkusnom.ru/ только другими, более изящными.
В качестве картинки лого вижу самолетик, либо розовый, либо другого нежного приятного цвета, оставляющего след из цветов и красивых линий. Этот самолетик символизирует взлет возможностей, подъем, улучшение, поэтому его нужно хорошо сделать, он станет символом сайта.
Примеры дизайна блогов, которые нравятся:
Жду ваших предложений. Спасибо!
Заявки фрилансеров
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